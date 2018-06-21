NASA обнаружило голубые дюны на Марсе. Фото 

Автоматическая многофункциональная межпланетная станция NASA, предназначенная для исследования Марса, выявила голубые дюны на поверхности Красной планеты. Удивительный снимок опубликован на официальной странице космического агентства в Twitter.
На фотографии запечатлена часть голубой поверхности Марса в области кратера Лиот. Дюны сероватых оттенков меньше привлекают к себе внимание.
Снимок был сделан с помощью аппарата MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Разработка Lockheed Martin оснащена камерами, спектрометрами и различными радарами.
Спутник изучает поверхность планеты, ее рельеф и температуру. Собранные сведения передаются на Землю. Аппарат может также служить в качестве орбитального ретранслятора.
Ранее гражданка США решила отсудить у NASA право на лунную пыль. Она утверждает, что астронавт Нил Армстронг подарил ей пузырек с мелким порошком. В качестве доказательства она предоставила автограф астронавта. Экспертиза подтвердила подлинность почерка.