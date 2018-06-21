NASA обнаружило голубые дюны на Марсе. Фото

Автоматическая многофункциональная межпланетная станция NASA , предназначенная для исследования Марса, выявила голубые дюны на поверхности Красной планеты. Удивительный снимок опубликован на официальной странице космического агентства в Twitter.

На фотографии запечатлена часть голубой поверхности Марса в области кратера Лиот. Дюны сероватых оттенков меньше привлекают к себе внимание.

Снимок был сделан с помощью аппарата MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Разработка Lockheed Martin оснащена камерами, спектрометрами и различными радарами.

Спутник изучает поверхность планеты, ее рельеф и температуру. Собранные сведения передаются на Землю. Аппарат может также служить в качестве орбитального ретранслятора.