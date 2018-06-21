Четвертое измерение существует: эксперименты ученых приоткрыли тайны пространства

Микаэль Рехтсман (профессор Пенсильванского университета) сумел приоткрыть тайну существования четвертого измерения. Группа физиков под его руководством сформировала необычные двухмерные структуры с помощью лазерных установок и выяснили нечто очень странное.

В лазерной установке трехмерные предметы отбрасывают двухмерные тени. В принципе, только по ним можно составить примерное представление о форме самих предметов. Математические вычисления Рехтсмана показали, что трехмерные объекты — всего лишь некая тень более сложных четырехмерных объектов.

Да, окружающий нас мир имеет всего три пространства, но даже физические модели позволяют сформировать большее количество. Знаменитая теория суперструн, к примеру, предусматривает работу в 10 измерениях.