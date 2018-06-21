Ученые развеяли миф о «разбившимся НЛО» на Марсе

Волнистые холмы и острые хребты у экватора Марса, которое некоторые считали «разбившимся НЛО», оказались результатом вулканических извержений, произошедших на красной планете около 3 млрд лет назад, рассказал Луджендра Ойха, ученый из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

Невероятное образование на одну пятую больше, чем континентальная часть Соединенных Штатов и в 100 раз массивнее, чем самое большое взрывное вулканическое месторождение на Земле, что делает его крупнейшим известным взрывным вулканическим месторождением в Солнечной системе, сообщает британская The Daily Mail.

По словам ученого, это массивное месторождение не только по марсианским меркам, но и по меркам Солнечной системы, поскольку «мы не знаем других месторождений, подобных этому».

С момента открытия формирования в 1960-х годах ученые пытались определить, что стало причиной появления волнистых холмов и острых хребтов Медузы Фосса. Формация занимает площадь около 2 млн кв. км вокруг экватора Марса и описывается НАСА как «загадочная груда разрушающихся осадочных пород».

Из-за отсутствия научного объяснения появились предположения, что в этом районе Марса «разбилось НЛО». Но результаты нового исследования показали, что в этой области преобладают осадочные породы вулканического происхождения, вынесенные на поверхность красной планеты в результате извержений, произошедших на Марсе около 3 млрд лет назад и изменивших климат планеты.

Напомним, в начале июня американский марсоход Curiosity обнаружил признаки древней жизни на Марсе.