Ещё
Ученые развеяли миф о «разбившимся НЛО» на Марсе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые развеяли миф о «разбившимся НЛО» на Марсе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Волнистые холмы и острые хребты у экватора Марса, которое некоторые считали «разбившимся НЛО», оказались результатом вулканических извержений, произошедших на красной планете около 3 млрд лет назад, рассказал Луджендра Ойха, ученый из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе.
Невероятное образование на одну пятую больше, чем континентальная часть Соединенных Штатов и в 100 раз массивнее, чем самое большое взрывное вулканическое месторождение на Земле, что делает его крупнейшим известным взрывным вулканическим месторождением в Солнечной системе, сообщает британская The Daily Mail.
По словам ученого, это массивное месторождение не только по марсианским меркам, но и по меркам Солнечной системы, поскольку «мы не знаем других месторождений, подобных этому».
С момента открытия формирования в 1960-х годах ученые пытались определить, что стало причиной появления волнистых холмов и острых хребтов Медузы Фосса. Формация занимает площадь около 2 млн кв. км вокруг экватора Марса и описывается НАСА как «загадочная груда разрушающихся осадочных пород».
Из-за отсутствия научного объяснения появились предположения, что в этом районе Марса «разбилось НЛО». Но результаты нового исследования показали, что в этой области преобладают осадочные породы вулканического происхождения, вынесенные на поверхность красной планеты в результате извержений, произошедших на Марсе около 3 млрд лет назад и изменивших климат планеты.
Напомним, в начале июня американский марсоход Curiosity обнаружил признаки древней жизни на Марсе.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Найдены новые доказательства наличия воды на Луне В России разработали материал для защиты надувных модулей МКС от метеоритов США заказали роботов в Перми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе2129
Кикабидзе предрек крах России1197
Трамп вновь горит желанием «поладить» с Россией22
Трагически погиб российский ведущий99
США оставили Польшу без НАТО44
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
«М. Видео» откажется от бренда Media Markt
Компании Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение