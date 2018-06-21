В Китае создан уникальный фотоэлектронный чип для ночного видения

Китайские учёные создали уникальный фотоэлектронный чип, который в будущем может быть установлен, например, на очки или мобильные телефоны с целью повысить видимость в условиях плохого освещения и контрастности ночью.

При этом отмечается, что микросхема не только непосредственно преобразует инфракрасное излучение в видимый свет, но также делает прорыв в эффективности преобразования от инфракрасного света к видимому свету, которая может достигать 5%, что уже близко к теоретическому пределу — 6,5%, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

Современные профессиональные приборы ночного видения являются громоздкими и дорогостоящими и обычно используются в военных и научных областях. Они не могут применяться к портативному оборудованию гражданского назначения.

Благодаря же очередному открытию китайских учёных, новый чип можно будет широко использоваться в устройствах инфракрасного изображения, обеспечивая техническую поддержку будущим недорогим инфракрасным изображениям большой площади и содействуя развитию и применению технологий ночного видения.

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