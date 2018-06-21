Ещё
В Китае создан уникальный фотоэлектронный чип для ночного видения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае создан уникальный фотоэлектронный чип для ночного видения 

Свободная пресса 1 час назад
Китайские учёные создали уникальный фотоэлектронный чип, который в будущем может быть установлен, например, на очки или мобильные телефоны с целью повысить видимость в условиях плохого освещения и контрастности ночью.
При этом отмечается, что микросхема не только непосредственно преобразует инфракрасное излучение в видимый свет, но также делает прорыв в эффективности преобразования от инфракрасного света к видимому свету, которая может достигать 5%, что уже близко к теоретическому пределу — 6,5%, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
Современные профессиональные приборы ночного видения являются громоздкими и дорогостоящими и обычно используются в военных и научных областях. Они не могут применяться к портативному оборудованию гражданского назначения.
Благодаря же очередному открытию китайских учёных, новый чип можно будет широко использоваться в устройствах инфракрасного изображения, обеспечивая техническую поддержку будущим недорогим инфракрасным изображениям большой площади и содействуя развитию и применению технологий ночного видения.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские ученые изобрели уникальные аккумуляторы, которые предназначены для гибкой интеллектуальной электроники.
Китай, последние новости: В Китае изобрели материал, способный очищать воду под воздействием света
О традициях, инновационных и военных разработках, событиях, экономическом развитии, культуре, истории и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
Ученые планируют возродить динозавров Запущенный с космодрома «Плесецк» спутник «Глонасс-М» удачно выведен на орбиту Ученые определили численность экипажа корабля для полета к ближайшей к нам звезде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кикабидзе предрек крах России986
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе2019
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами175
США оставили Польшу без НАТО18
Трагически погиб российский ведущий98
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
«М. Видео» откажется от бренда Media Markt
Компании Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение