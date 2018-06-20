Астрономы выяснили, куда «пропала» половина материи Вселенной

МОСКВА , 20 июн — РИА Новости . Рентгеновский телескоп XMM-Newton обнаружил гигантские запасы газа и пыли в «пустоте» между нитями «космической паутины» мироздания, чье открытие объясняет пропажу примерно половины материи Вселенной, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Риме. "Мы вплотную приблизились к решению главной загадки современной астрофизики. Мы знаем, то эта материя существовала, так как мы ее видим в ранней Вселенной, но сегодня мы не можем найти никаких ее следов. Возникает вопрос — куда же она пропала?", — рассказывает Фабрицио Никастро (Fabrizio Nicastro) из Национального астрофизического института Италии

Дыры в паутине мироздания

Считается, что Вселенная похожа по структуре на гигантскую трехмерную паутину. Ее нити представляют собой скопления темной материи, так называемые филаменты. В точках пересечения этих нитей находятся плотные комки видимой материи — отдельные галактики и группы звездных мегаполисов.

Структуру этой паутины ученые изучают, наблюдая за тысячами далеких галактик при помощи наземных и орбитальных телескопов и флуктуациями так называемого реликтового излучения — «эха» Большого Взрыва, в котором отпечаталась информация о распределении темной материи по Вселенной.

Эти наблюдения относительно недавно указали на крайне неожиданную вещь — оказалось, что общая масса материи в нитях этой «паутины» и в пространстве между ними примерно в два раза меньше, чем предсказывают теоретические расчеты. Возник вопрос — куда пропала эта материя, над которым ученые бьются до сих пор.

Поиски этой «вселенской пропажи», как объясняет Никастро, значительно осложняются одним удобным для нас свойством Вселенной — она практически полностью прозрачна для электромагнитных волн из-за того, что все запасы межгалактического газа находятся в полностью ионизированном состоянии.

По этой причине ученые не могут подсчитать число атомов водорода, гелия и других элементов в пустоте между нитями «паутины Вселенной» напрямую, так как они почти не взаимодействуют с светом и другими формами излучения.

"Рентген" черной дыры

Никастро и его коллеги решили эту проблему, пытаясь найти не водород или гелий, а другие, более тяжелые ионы, сильнее взаимодействующие с пучками мягкого рентгеновского излучения и другими типами волн, которые вырабатывают квазары, сверхмассивные черные дыры в центрах далеких галактик.

Кислород, азот, углерод и прочие тяжелые элементы встречаются в межгалактической среде крайне редко — они не существовали во времена Большого Взрыва и могли попасть туда только из галактик вместе с выбросами черных дыр и сверхновых. Поэтому ученым пришлось потратить много времени на поиски достаточно яркого и близкого к нам квазара, чей рентген был бы достаточно сильным, чтобы он мог «подсветить» редчайшие атомы тяжелых элементов.

На эту роль подошла галактика 1ES 1553+113, расположенная в созвездии Змеи на расстоянии в семь миллиардов световых лет от Земли. Она, как отмечают Никастро и его коллеги, находится на большом расстоянии от известных скоплений галактик, что позволило им использовать ее свет для оценки количества тяжелых элементов в пустоте между нитями «космической паутины».

Наблюдая за ней при помощи орбитального телескопа XMM-Newton на протяжении двух лет, ученые нашли следы существования двух гигантских облаков газа в межгалактической среде, заполненных кислородом и ионами других тяжелых атомов.

Их масса, в свою очередь, указывает на то, что в таких структурах содержится от 20% до 100% всей «пропавшей» материи Вселенной. Сейчас ученые планируют провести новые замеры подобного рода, используя другие квазары, которые помогут им сузить разброс в оценках и понять, являются ли облака газа на пути между Землей и 1ES 1553+113 уникальными объектами, или же доказать, что они встречаются во всех уголках мироздания.