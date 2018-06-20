Ещё
Ученые из США научились находить советские мины-«лепестки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые из США научились находить советские мины-«лепестки» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американские ученые нашли способ обнаруживать установленные в Афганистане и других местах прошлых военных конфликтов советские мины-«лепестки» ПФМ-1 с помощью дронов.
Согласно данным университета Бингемптона в Нью-Йорке, для обнаружения мин-«бабочек» («лепестков») в странах, где происходили конфликты, могут использоваться беспилотники, сообщается на сайте вуза.
В сообщении говорится, что советские мины ПФМ-1 крайне трудно обнаружить и извлечь из-за их небольшого размера. Конструкция мины, в которой практически нет металлических деталей, делает их невидимыми для металлодетекторов.
Доцент энергетической геофизики Алекс Никулин и директор лаборатории геофизики и дистанционного зондирования Тимоти де Смет использовали установленные на дронах инфракрасные камеры для дистанционного отображения динамики термических изменений земной поверхности.
В ходе эксперимента, который проводился ранним утром, ученые обнаружили, что мины нагревались с гораздо большей скоростью, чем окружающая их почва и каменные породы. Мины удалось идентифицировать по их форме и очевидной тепловой сигнатуре. Методология обладает значительным потенциалом для быстрого определения присутствия в поверхности мин в утренние часы, отмечают ученые.
ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) «Лепесток» — мина нажимного действия советского производства.
Мина существует в двух вариантах: ПФМ-1 и ПФМ-1С. Первый вариант мины не имеет устройства самоликвидации, второй снабжен устройством, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 1 — 40 часов с момента установки.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Найдены новые доказательства наличия воды на Луне США заказали роботов в Перми «Глонасс-М» вышел на целевую орбиту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе1528
Напалм для Донбасса, доллар по 50 и другие события дня17
Трагически погиб российский ведущий81
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений78
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами149
Видео
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
Россиян лишат крупной сети магазинов
Компании Недвижимость
02:59
В Эстонии освободили российский паром
Прибалтика В мире
01:28
В РФ испугались американских пятитонных «Жнецов»
Армия Оружие
01:39
Названы главные угрозы от Крымского моста для Украины
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение