Ученые из США научились находить советские мины-«лепестки»

Американские ученые нашли способ обнаруживать установленные в Афганистане и других местах прошлых военных конфликтов советские мины-«лепестки» ПФМ-1 с помощью дронов.

Согласно данным университета Бингемптона в Нью-Йорке, для обнаружения мин-«бабочек» («лепестков») в странах, где происходили конфликты, могут использоваться беспилотники, сообщается на сайте вуза.

В сообщении говорится, что советские мины ПФМ-1 крайне трудно обнаружить и извлечь из-за их небольшого размера. Конструкция мины, в которой практически нет металлических деталей, делает их невидимыми для металлодетекторов.

Доцент энергетической геофизики Алекс Никулин и директор лаборатории геофизики и дистанционного зондирования Тимоти де Смет использовали установленные на дронах инфракрасные камеры для дистанционного отображения динамики термических изменений земной поверхности.

В ходе эксперимента, который проводился ранним утром, ученые обнаружили, что мины нагревались с гораздо большей скоростью, чем окружающая их почва и каменные породы. Мины удалось идентифицировать по их форме и очевидной тепловой сигнатуре. Методология обладает значительным потенциалом для быстрого определения присутствия в поверхности мин в утренние часы, отмечают ученые.

ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) «Лепесток» — мина нажимного действия советского производства.

Мина существует в двух вариантах: ПФМ-1 и ПФМ-1С. Первый вариант мины не имеет устройства самоликвидации, второй снабжен устройством, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 1 — 40 часов с момента установки.