Рогозин сообщил о планах создания в РФ образовательного центра ООН по космической науке

ВЕНА, 20 июня. / ТАСС /. Роскосмос рассматривает возможность создания в России аффилированного с ООН регионального образовательного центра по космической науке и технологиям. Об этом сообщил в среду генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в Вене на 61-й сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

По его словам, Россия подтверждает намерение «всемерно наращивать взаимодействие с Управлением ООН по вопросам космического пространства по линии программы ООН по применению космической техники».

"Мы готовы развивать опыт проведения совместно с ООН национальных мероприятий в формате тематических практикумов с участием организаций космической отрасли и учебных заведений. Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возможность создания в России аффилированного с ООН регионального образовательного центра по космической науке и технологиям на базе корпоративной академии Роскосмоса", — подчеркнул Рогозин.