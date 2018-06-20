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Рогозин сообщил о планах создания в РФ образовательного центра ООН по космической науке
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Рогозин сообщил о планах создания в РФ образовательного центра ООН по космической науке 

ТАСС 1 час назад
ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает возможность создания в России аффилированного с ООН регионального образовательного центра по космической науке и технологиям. Об этом сообщил в среду генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в Вене на 61-й сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.
По его словам, Россия подтверждает намерение «всемерно наращивать взаимодействие с Управлением ООН по вопросам космического пространства по линии программы ООН по применению космической техники».
"Мы готовы развивать опыт проведения совместно с ООН национальных мероприятий в формате тематических практикумов с участием организаций космической отрасли и учебных заведений. Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возможность создания в России аффилированного с ООН регионального образовательного центра по космической науке и технологиям на базе корпоративной академии Роскосмоса", — подчеркнул Рогозин.
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