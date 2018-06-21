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Олег Артемьев заснял пролетающий мимо МКС спутник
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Олег Артемьев заснял пролетающий мимо МКС спутник 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Российский космонавт Олег Артемьев выложил в среду в Instagram видеоролик, снятый с борта МКС. На кадрах видно, как мимо иллюминатора пролетает спутник.
"Заснял, как спутник пролетает мимо нашего космического дома", — написал он в соцсети.
Пользователи Instagram отметили сходство спутника с ламповым телевизором, стиральной машиной и системным блоком компьютера.
Олег Артемьев находится на станции вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтами NASA и Европейского космического агентства Сереной Ауньон, Александером Герстом и американскими астронавтами Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом.
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