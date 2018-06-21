Олег Артемьев заснял пролетающий мимо МКС спутник

Российский космонавт Олег Артемьев выложил в среду в Instagram видеоролик, снятый с борта МКС. На кадрах видно, как мимо иллюминатора пролетает спутник.

"Заснял, как спутник пролетает мимо нашего космического дома", — написал он в соцсети.

Пользователи Instagram отметили сходство спутника с ламповым телевизором, стиральной машиной и системным блоком компьютера.