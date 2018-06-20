Учёные узнали, как формируется космическая пыль

Российские астрономы продвинулись в изучении космической пыли — при помощи онлайн-модели учёные выяснили, как измельчённые остатки астероидов преобразовываются в более масштабные объекты, сообщает «Русская планета».

Исследование удалось провести на молодых звёздах — в течение определённого времени эксперты наблюдали за процессом их эволюции и развития, особенно на начальных стадиях.

Выяснилось, что для формирования каменистых планет и прочих объектов во Вселенной не требуется специальных условий — в результате слипания космическая пыль образует масштабные валуны, которые движутся во Вселенной по направлению к звёздам.

По ходу этого движения и образуются новые материи. По мнению специалистов, это открытие поможет науке в поиске потенциально обитаемых планет, а также даст информацию о составе космических тел.