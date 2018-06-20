NASA возвращается к использованию инструментов вековой давности

Американское космическое агентство решило научить астронавтов на борту Международной космической станции (МКС) использовать секстанты — старинные навигационные приборы, применявшиеся в астрономии и мореплавании несколько веков назад. В современных условиях этот инструмент должен помочь сориентироваться в случае нештатной ситуации. Кратко об экспериментах сообщает официальный сайт NASA.

Ориентироваться в космосе намного сложнее, чем на Земле — хотя бы потому, что на поверхности планеты всегда есть выделенное направление, вдоль которого действует сила тяжести. Более того, у Земли есть заметное магнитное поле, что позволяет при помощи простого компаса определять направление также и вдоль поверхности. Его можно определить и по звездам. С одной стороны, это намного сложнее, но с другой подходит как для находящихся на планете наблюдателей, так и для космических путешественников. Для этого нужны специальные приборы. Один из древнейших подобных инструментов — астролябия, на смену ей затем пришел секстант. Основа современной конструкции этого прибора — небольшая напоминающая телескоп оптическая схема, которая позволяет с большой точностью измерять углы между парами звезд.

В рамках текущей миссии на МКС астронавты должны будут отработать методы наблюдения из иллюминаторов станции. Это представляет серьезную проблему, особенно в случае вращения корабля, так как для того, чтобы проводить измерения, нужно зафиксировать направление на относительно неподвижные ориентиры. На Земле подобную технику отработать невозможно. Результаты тестов должны помочь разработать наиболее подходящий инструмент и методику наблюдения на нем, которая позволит определить координаты даже в случае отказа связи с Землей и бортовых компьютеров.

«Если речь идет о небесной навигации, нет смысла изобретать колесо, — говорит главный исследователь проекта Грег Холт. — Нам нужна надежная дублирующая механическая система, состоящая из как можно меньшего количества деталей и требующая как можно меньше энергии для безопасного возвращения домой. Сейчас мы планируем полеты в более далекий космос, чем когда бы то ни было, поэтому у команды должна быть возможность автономно сориентироваться в том случае, если связь с Землей прервется».

NASA не впервые пользуется секстантами — первыми в космосе их применили астронавты на борту станции «Джемини» в 1960-х. Астронавт Джим Ловелл в рамках миссии «Аполлон-8» по пилотируемому облету Луны в 1968 году продемонстрировал, что с помощью секстанта можно вернуть корабль на Землю.

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