Возраст убийцы можно определить по капле крови, заявляют ученые

МОСКВА , 20 июн — РИА Новости . Генетики из США научились определять возраст убийцы или его жертв по одной капли крови, оставленной на сцене преступления, что поможет полиции и детективам быстрее находить виноватых и потерпевших, говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Central Science.

"Наша методика работает с почти 100% точностью — мы смогли точно определить, к какой возрастной группе принадлежат образцы крови почти всех участников наших опытов. Сейчас мы работаем над созданием более точных ее версий, которые смогут точно вычислять возраст подозреваемого", — отмечает Игорь Леднев из университета Нью-Йорка (США).

Еще в относительно недавнем прошлом, следователи и детективы могли определить личность преступника лишь по его описанию со слов очевидцев или по отпечаткам пальцев. Примерно два десятилетия назад их арсенал был расширен благодаря созданию технологий секвенирования ДНК.

В последние годы к этой работе подключились химики, биологи и физики, значительно расширившие арсенал криминалистов. Обрывки различных молекул в образцах крови жертв или убийц, в их отпечатках пальцах и следах дыхания на стекле позволяют раскрыть их пол, вредные привычки, этническую принадлежность и многие другие черты, способные резко сузить круг подозреваемых.

Леднев и его коллега Кайл Доти (Kyle Doty) научились вычислять одну из главных характеристик преступников и их жертв — возраст — анализируя спектр белковых молекул, присутствующих в человеческой крови.

Как объясняют ученые, по мере развития и старения тела химический и белковый состав нашей крови претерпевает значительные изменения. Биологи знали об этом достаточно давно, однако большое количество подобных изменений и сложная система связей между ними мешали использовать эту закономерность для вычисления биологического и календарного возраста.

Доти и Леднев решили эту проблему, обойдя ее со стороны — они не стали раскрывать эти связи, а просто изучили то, какие молекулы чаще всего встречаются в крови детей, подростков, взрослых и пожилых людей, используя так называемый рамановский спектроскоп.

Он позволяет достаточно точно измерить количество молекул разной массы и узнать их примерную форму, обстреливая образец при помощи лазера. Пучки частиц света будут сталкиваться с молекулами, поглощаться ими и порождать вспышки вторичного излучения, «цвет», закрученность и другие свойства которого будут зависеть от формы и структуры вещества.

Анализируя возникающую в результате этого «радугу», ученые могут быстро отслеживать различия в химическом составе образцов крови или других биологических жидкостей, и определять по ним примерный возраст их обладателя.

Собрав образцы крови у десяти новорожденных, нескольких дюжин подростков и взрослых мужчин и женщин, авторы статьи проверили, как хорошо работает их методика. Как показали эти опыты, спектроскоп безошибочно находил следы крови младенцев, и различал три остальных группы с 99% точностью.

Как надеются ученые, подобные методики ускорят работу криминалистов и упрочат репутацию «научных» методов ведения расследования, в точности работы которых сомневаются многие скептики, ссылаясь на несколько случаев ложного определения личности преступников по их ДНК.