Китайские ученые используют бактерии для удаления токсичных химических веществ из воды

Пекин, 20 июня / Синьхуа / — По заявлению китайских ученых, которые провели новое исследование, кишечная палочка, известная как вызывающая тяжелое пищевое отравление, жидкий стул и сепсис бактерия E.coli, может быть полезна для удаления химических веществ из воды.

Исследователи Синьцзянского института экологии и географии при Академии наук Китая обнаружили, что данный вид бактерий может удалять токсичные ионы ртути и селенит из воды.

Ученые поместили бактерию E.coli в воду с концентрацией двухвалентных ионов ртути 40 мкг на литр, и обнаружили, что около 93,2 проц. токсичных химических веществ было удалено. В то же время, E.coli снизила присутствие селенита в воде до безобидного осадка.

Исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment, указывает, что бактерия E.coli имеет большие перспективы применения для удаления загрязнений ртутью и селеном. -0-