Ученый рассказал, чем мог быть объект в небе, вызвавший резонанс в соцсетях

ВОРОНЕЖ, 21 июн — РИА Новости . Жители четырех областей центра России могли наблюдать вечером в среду метеор или космический мусор, который сгорел до соприкосновения с землей, сообщила РИА Новости доцент кафедры оптики и спектроскопии Воронежского госуниверситета Лиана Леонова.

Информация о падении светящегося небесного объекта появилась утром в четверг в социальных сетях и сразу вызвала резонанс. Падающий объект видели и снимали поздним вечером 20 июня жители Воронежской, Липецкой, Орловской и Тульской областей. Согласно опубликованным в соцсетях видео, горящий объект потух еще в воздухе — за несколько десятков метров до соприкосновения с землей.

"Это могло быть все, что угодно, — космический мусор, например. Вряд ли это был метеорит естественного происхождения. Потому что тогда нужно изучать съемки последствий этого падения. Если это все сгорело в атмосфере, значит, этих последствий мы не увидим. Наблюдался болид естественного или искусственного происхождения", — сказала собеседница агентства.

Леонова отметила, что такое явление, как космический мусор, стало частым после того, как человечество стало активно осваивать околоземное пространство. «В земную атмосферу влетает ежедневно сотнями тысяч тонн. Это мы просто не наблюдаем с вами, не видим. Потому что часть этого всего происходит в дневное время, и мы это не видим, потому что солнце мешает, а часть — в ночное время. Либо это настолько слабые потоки получаются световые, что мы это не видим. Когда такие серьезные фрагменты залетают — да, можем наблюдать, но в большей степени все пропускаем — мы же спим по ночам», — добавила Леонова.

Она напомнила, что метеоритом называется явление падения на землю космического тела, когда оно достигает поверхности земли.

"Более мелкая космическая пыль в слоях атмосферы — мы называем это метеором. Момент прохождения в атмосфере любого тела, когда оно начинает светиться и гореть, называется болидом. Если говорить уже о природе, метеорит — это когда уже упало на землю, метеор — это когда поверхности земли не достигло. Но это естественного происхождения. А искусственного, в виде космического мусора, — это мусор. Залетел, сгорел. У нас так много что залетало", — сказала собеседница агентства.