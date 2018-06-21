Ещё
Ученый рассказал, чем мог быть объект в небе, вызвавший резонанс в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученый рассказал, чем мог быть объект в небе, вызвавший резонанс в соцсетях 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: riavrn.ru
ВОРОНЕЖ, 21 июн — РИА Новости. Жители четырех областей центра России могли наблюдать вечером в среду метеор или космический мусор, который сгорел до соприкосновения с землей, сообщила РИА Новости доцент кафедры оптики и спектроскопии Воронежского госуниверситета Лиана Леонова.
Информация о падении светящегося небесного объекта появилась утром в четверг в социальных сетях и сразу вызвала резонанс. Падающий объект видели и снимали поздним вечером 20 июня жители Воронежской, Липецкой, Орловской и Тульской областей. Согласно опубликованным в соцсетях видео, горящий объект потух еще в воздухе — за несколько десятков метров до соприкосновения с землей.
"Это могло быть все, что угодно, — космический мусор, например. Вряд ли это был метеорит естественного происхождения. Потому что тогда нужно изучать съемки последствий этого падения. Если это все сгорело в атмосфере, значит, этих последствий мы не увидим. Наблюдался болид естественного или искусственного происхождения", — сказала собеседница агентства.
Леонова отметила, что такое явление, как космический мусор, стало частым после того, как человечество стало активно осваивать околоземное пространство. «В земную атмосферу влетает ежедневно сотнями тысяч тонн. Это мы просто не наблюдаем с вами, не видим. Потому что часть этого всего происходит в дневное время, и мы это не видим, потому что солнце мешает, а часть — в ночное время. Либо это настолько слабые потоки получаются световые, что мы это не видим. Когда такие серьезные фрагменты залетают — да, можем наблюдать, но в большей степени все пропускаем — мы же спим по ночам», — добавила Леонова.
Она напомнила, что метеоритом называется явление падения на землю космического тела, когда оно достигает поверхности земли.
"Более мелкая космическая пыль в слоях атмосферы — мы называем это метеором. Момент прохождения в атмосфере любого тела, когда оно начинает светиться и гореть, называется болидом. Если говорить уже о природе, метеорит — это когда уже упало на землю, метеор — это когда поверхности земли не достигло. Но это естественного происхождения. А искусственного, в виде космического мусора, — это мусор. Залетел, сгорел. У нас так много что залетало", — сказала собеседница агентства.
Последние новости
Удар "Шилом": почему аналитики НАТО считали Ту-22 смертельной угрозой Мигранты дробят Запад — теперь уже официально "Мокрых" дел мастер: за кем охотилась банда киллеров Аслана Гагиева
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко позвонил Путину с просьбой130
Массовое ДТП в центре Москвы: четверо погибших227
Силуанов порадовал пенсионеров303
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона62
Донецкую область возглавит чекист72
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
03:16
Порошенко позвонил Путину с просьбой
Политика Конфликты
03:22
Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной
Политика Статьи
02:11
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение