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Археологи обнаружили следы динозавров, которые жили 120 миллионов лет назад
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Археологи обнаружили следы динозавров, которые жили 120 миллионов лет назад 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Они были оставлены группой динозавров в меловой период.
Интересную находку на востоке Китая обнаружили специалисты из международной археологической экспедиции. Ученые наткнулись на окаменелости со следами различных видов динозавров, которые, по всей видимости, проживали более 120 миллионов лет назад.
На территории провинции Шаньдун международной командой в составе археологов из Китая, Австралии и США были обнаружены более 300 следов. Как утверждают археологи, их оставила группа динозавров в меловой период, а именно — 7 различных видов древних ящеров.
— Обнаружение следов динозавров было шоком, так как в этом районе ранее не было найдено никаких останков динозавров, — цитирует агентство Синьхуа слова главы Института геологии и палеонтологии при Университете города Линьи провинции Шаньдун Вана Сяоли.
Следует отметить, что самой «потрясающей» находкой археологи считаю обнаружение параллельных следов, которые оставили дейнонихи. Ранее предполагалось, что динозавры жили обособленно, однако новые данные указывают на то, что древние ящеры на самом деле обитали большими стаями.
Кстати, совсем недавно ирландские палеонтологи выяснили, что пернатые динозавры страдали от перхоти, а на территории центральной России ученым удалось найти фрагменты черепа и части скелета доисторических ящеров.
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