Китайские ученые провели обследование микропластика в Индийском океане

Пекин, 20 июня / Синьхуа / — Китайские ученые впервые обследовали микропластик в юго-западной части Индийского океана. Об этом сообщили накануне в Китайском обществе океанологов.

На днях завершились научно-исследовательские задачи, запланированные на четвертом этапе 49-й по счету китайской океанологической научной экспедиции. На этом этапе экспедиции его члены провели обследование микропластика в пяти зонах Индийского океана.

Загрязнение морской среды микропластиком привлекает большое внимание международного сообщества. Осуществление Китаем обследования микропластика в Индийском океане будет способствовать интеграции работы Китая в области наблюдения за микропластиком в море и управления морской средой в глобальную систему мониторинга морской среды, отметил ведущий ученый четвертого этапа 49-й китайской океанологической экспедиции Ни Цзяньюй.

Содержащийся в море микропластик называют «PM2,5 в море». К нему присасываются органические загрязнители и тяжелые металлы, что может быть проглочено рыбами и бентосными животными. Сейчас микропластик является одним из важных объектов исследования для мировых специалистов сферы морской экологии и окружающей среды.

В 2016 году Государственное океаническое управление КНР приступило к мониторингу микропластика в прибрежных морских акваториях, затем мониторинг распространился на океанические воды. Проведенное недавно обследование микропластика в юго-западной части Индийского океана позволит китайским ученым дать оценку степени загрязнения данного региона микропластиком.

Китайские ученые отправились в 49-ю океанологическую экспедицию в начале декабря 2017 года. Экспедиция будет длиться 250 дней, за это время судно с учеными и членами экипажа на борту преодолеет более 25 тыс. морских миль. -0-