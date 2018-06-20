«Инопланетный корабль» разбившийся на Марсе, оказался обычной скалой

Удивительное формирование на Марсе, которое, по мнению уфологов, является очевидным свидетельством инопланетной жизни, на самом деле странное скальное образование.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Journal of Geophysical Research.

Древние вулканы, которые когда-то были активны на поверхности Красной планеты, в сочетании с сотнями миллионов лет эрозии, создали странные формы.

Сверху странное образование выглядит неопределенно, как будто что-то, могло бы приземлиться или рухнуть на поверхность Марса. Когда это формирование было впервые обнаружено в 1960-х годах, ученые действительно не знали, что это было. Теперь у нас есть гораздо более подробное объяснение, и, к сожалению, в нем ничего не говорится об инопланетной жизни.

Странные формы, вырывающиеся из пыльной поверхности Марса, называются «Формация Медуза-Фосса» (Medusae Fossae Formation). Расплывчатые фотографии, снятые космическим кораблем НАСА «Маринер» много десятилетий назад, оставили много места для воображения, и было трудно точно сказать, что вызвало такое образование на самом деле.

Теперь, с обновленными снимками и показаниями спутников, исследователи смогли определить, что породы, которые создали пласт, являются вулканическими по своей природе. Они считают, что пористая скала была депонирована примерно три миллиарда лет назад, а марсианские ветры продолжали вырезать ее странные формы с течением времени.

Очевидно, что ученые никогда не верили в предложенное объяснение, что формирование создал заброшенный инопланетный корабль, но для того, чтобы фактически отбросить это представление, им нужно было гораздо более детально рассмотреть этот район. Зонд Mars Reconnaissance Orbiter предоставил данные, необходимые для того, чтобы нарисовать более четкую картину ландшафта, показывая полное отсутствие инопланетян. Жаль.