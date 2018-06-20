Бывший астронавт: еще не создано ракет, которые довезут нас до Марса

Крис Хэдфилд, полковник ВВС Канады и астронавт Канадского космического агентства , совершивший три космических полета (два по программе Space Shuttle и один в рамках долговременных экспедиций на МКС) известен широкой публике благодаря своему каверу на знаменитую песню «Space Oddity» почившего Дэвида Боуи . Уйдя на пенсию в 2013 году, Хэдфилд тем не менее не утратил интереса к космосу, ракетам, космическим кораблям и даже проводит мастер-классы онлайн по вопросам космических исследований.

Издание Business Insider решило взять у Хэдфилда интервью и поинтересоваться о том, что он думает о будущем ракетостроения и трех больших игроках новой космической гонки: ракете Space Launch System аэрокосмического агентства NASA , Big Falcon Rocket частной компании SpaceX и ракете New Glenn частной компании Blue Origin.

Ответ бывшего астронавта вряд ли обрадует тех, кто хотел бы в течение ближайшего одного или двух десятилетий стать свидетелем первой высадки человека на Марс, не говоря уже о тех, кто собрался в будущем поселиться на Красной планете.

«Лично я не думаю, что какая-нибудь из этих трех ракет сможет доставить людей на Марс. Я сомневаюсь, что любая из них сможет предложить практичный способ доставки людей на Красную планету, поскольку это будет очень опасно и занимать много времени», — сказал Хэдфилд.

Большинство астронавтов не долетят

Мнение Хэдфилда основывается на том факте, что все три ракеты для запуска с поверхности Земли и придания ускорения установленным на них космическим аппаратам используют аналогичное топливо (плюс кислород).

«Я предполагаю, что мы ни за что не полетим на Марс с помощью этих трех ракет и двигателей, которые они используют. Если только нам на придется это делать», — заявил бывший астронавт.

Новая система запуска NASA Space Launch System ожидающая свой дебют в 2020-х годах будет использовать двигатели, работающие на комбинации жидкого водорода и твердого химического топлива. Blue Origin, частная компания-разработчк ракет, созданная на финансы IT-магната Джеффа Безоса , также собирается использовать в своей ракете жидкий водород. Компания SpaceX Илона Маска делает ставку на жидкий метан, поскольку считает, что сможет добывать его на марсианской поверхности.

Как и другие эксперты Хэдфилд не сомневается в том, что любая из этих трех ракет действительно сможет долететь до Марса. Но Хэдфилд сомневается в том, что любая из этих ракет сможет довезти до Красной планеты в целости и сохранности своих пассажиров. Вероятность взрыва, радиация, голод и другие возможные проблемы будут постоянно угрожать безопасности миссии.

«На самом деле мы могли отправить людей на Марс еще несколько десятилетий назад. То есть, технологии, которые использовались для полетов на Луну, когда я был еще ребенком, смогли бы доставить нас на Марс. Но риск был бы слишком высоким», — отметил Хэдфилд.

«Бо́льшая часть экипажа корабля, которая отправилась бы к Красной планете просто не смогла бы долететь. Они бы умерли. Все потому, что наши технологии до сих пор весьма примитивны».

Разработчики ракет прекрасно знают об этом. Аэрокосмическое агентство NASA, например, да и российская космонавтика на личном примере убедились, что покорение космоса — это очень опасное предприятие, нередко способное ставить на кон человеческую жизнь. Тот же Илон Маск тоже постоянно повторяет, что первые люди, которые отправятся на Марс на его ракете, вероятнее всего, погибнут.

«Первое путешествие к Марсу будет очень опасным. Риск погибнуть будет крайне высоким. С этим нужно будет просто смириться», — говорил Маск в 2016 году.

По мнению Хэдфилда, этот риск должен заставить нас быть более терпеливыми и более грамотно двигаться к основной цели по доставки людей на Марс.

«В действительности нам сначала нужно четко ответь на вопрос — зачем? Зачем нам туда лететь? Почему просто не послать туда роботов и с помощью них узнать гораздо больше о Марсе?»

Пересечь широченный океан между Землей и Марсом

Хэдфилд отмечает, что ракеты, строительство которых проводится в настоящий момент, станут первым шагом в нашем путешествии по исследованию Солнечной системы. Однако использовать эти корабли, чтобы доставить людей на Марс, расположенный в 300 миллионах километрах от Земли, даже при использовании новых, продвинутых материалов и компьютеров, будет сродни пересечению океана на каноэ или байдарке.

«Мы как те первые корабли, капитаны которых не знали где они находятся, потому что «это» еще не было открыто», — сказал Хэдфилд, ссылаясь на исторические вояжи Колумба, Магеллана и Кука.

«Я думаю, что нам нужно достигнуть нескольких технологических прорывов, перед тем как мы сможем любым способом пересечь океан, расположенный между нами и Марсом».

Сам Хэдфилд сказал, что знает, какими именно эти новые технологии должны быть, но отметил недавние достижения в области ионного движения, а также возвращающийся интерес со стороны NASA в пользу ядерных реакторов. Вполне возможно, что однажды ученые совершат прорыв в исследовании темной материи и энергии, который поможет нам в этих усилиях.

«Возможно, работа с магнитным альфа-спектрометром, установленном на борту МКС, ускорителем частиц ЦЕРНа, либо что-то еще позволит нам однажды покорить гравитацию. Звучит фантастически. Но мы выяснили как покорить электричество и узнали, как работают электроны. До этого все тоже считалось фантастикой. Но в итоге произвело революцию в нашей жизни и наших путешествиях. Кто знает, что будет дальше?»