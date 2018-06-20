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Исследователи научили белых медведей шагать по беговой дорожке
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Исследователи научили белых медведей шагать по беговой дорожке 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее ученые называли «косолапую» походку белых медведей энергозатратной и потому считали, что она послужит причиной их вымирания. После проведенных опытов ученые изменили свое мнение.
Американские ученые давно планировали провести опыты над белыми медведями, с целью определить, определить эффективность их ходьбы. Для этого исследователи научили хищников шагать по беговой дорожке.
В результате пришли к выводу, что «косолапая» походка белых медведей оказалась не столь энергозатратной, как раньше считали ученые. Об этом сообщает Journal of Experimental Biology.
Ученые из США назвали главной причиной их возможного вымирания таяние северных льдов, поскольку эти животные добывают пищу исключительно на поверхности льда. Если льда нет, то медведь будет лишен камуфляжа и у него почти не будет шансов поймать ластоногого, что заставит его голодать продолжительное время.
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