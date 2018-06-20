Исследователи научили белых медведей шагать по беговой дорожке

Ранее ученые называли «косолапую» походку белых медведей энергозатратной и потому считали, что она послужит причиной их вымирания. После проведенных опытов ученые изменили свое мнение.

Американские ученые давно планировали провести опыты над белыми медведями, с целью определить, определить эффективность их ходьбы. Для этого исследователи научили хищников шагать по беговой дорожке.

В результате пришли к выводу, что «косолапая» походка белых медведей оказалась не столь энергозатратной, как раньше считали ученые. Об этом сообщает Journal of Experimental Biology.