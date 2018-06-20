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Российский коллайдер: как ученые готовят «большой взрыв» в Дубне
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Российский коллайдер: как ученые готовят «большой взрыв» в Дубне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В подмосковной Дубне с 2013 года идет строительство уникального коллайдерного комплекса NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility). Этот комплекс может перевернуть наше представление о процессе рождения Вселенной — так называемом «Большом взрыве». Запуск установки запланирован на 2020 год, но отдельные ее элементы уже функционируют и участвуют в экспериментах. О том, что может дать NICA мировому научному сообществу, — в фотоленте, подготовленной при поддержке участника разработки комплекса, НИЯУ МИФИ.
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