Российский коллайдер: как ученые готовят «большой взрыв» в Дубне

В подмосковной Дубне с 2013 года идет строительство уникального коллайдерного комплекса NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility). Этот комплекс может перевернуть наше представление о процессе рождения Вселенной — так называемом «Большом взрыве». Запуск установки запланирован на 2020 год, но отдельные ее элементы уже функционируют и участвуют в экспериментах. О том, что может дать NICA мировому научному сообществу, — в фотоленте, подготовленной при поддержке участника разработки комплекса, НИЯУ МИФИ.