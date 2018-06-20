В Китае найдены «обнаженные» останки нового вида существ

Канцеллоиды — семейство вымерших животных, существовавших в кембрийский период (540 миллионов лет назад). У биологов нет однозначного мнения, в какой части эволюционного древа расположить этих существ. Ученые из Лестерского и Оксфордского университетов, а также Университета провинции Юньнань нашли останки, которые раскрывают новые детали происхождения семейства. Их результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society.

Окаменелости, найденные в провинции Юньнань, отнесли к новому виду Allonnia nuda. Они дают представление о том, как выглядели древние животные. В длину твари достигали пятидесяти сантиметров и обладали редкими крохотными шипами, разросшимися вдоль трубчатого тела. По мнению исследователей, представители этого вида демонстрируют закономерности развития, которые связывают их с современным типом водных многоклеточных животных — губками.

Derek Siveter/Tom Harvey/Peiyun Cong

«Останки канцеллоидов описали еще сто лет назад, но никто не знал, в какую часть древа эволюции их поместить. Мы утверждаем, что механизм роста связывает их с губками, что поднимает старую гипотезу. Нельзя сказать, что «дело закрыто», но мы надеемся, что результаты нашей работы вдохновят на новые исследования, посвященные древним животным».