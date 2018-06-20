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В Китае найдены «обнаженные» останки нового вида существ
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В Китае найдены «обнаженные» останки нового вида существ 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Канцеллоиды — семейство вымерших животных, существовавших в кембрийский период (540 миллионов лет назад). У биологов нет однозначного мнения, в какой части эволюционного древа расположить этих существ. Ученые из Лестерского и Оксфордского университетов, а также Университета провинции Юньнань нашли останки, которые раскрывают новые детали происхождения семейства. Их результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society.
Окаменелости, найденные в провинции Юньнань, отнесли к новому виду Allonnia nuda. Они дают представление о том, как выглядели древние животные. В длину твари достигали пятидесяти сантиметров и обладали редкими крохотными шипами, разросшимися вдоль трубчатого тела. По мнению исследователей, представители этого вида демонстрируют закономерности развития, которые связывают их с современным типом водных многоклеточных животных — губками.
Derek Siveter/Tom Harvey/Peiyun Cong
Доктор Том Харви (Tom Harvey) из Лестерского университета прокомментировал:
«Останки канцеллоидов описали еще сто лет назад, но никто не знал, в какую часть древа эволюции их поместить. Мы утверждаем, что механизм роста связывает их с губками, что поднимает старую гипотезу. Нельзя сказать, что «дело закрыто», но мы надеемся, что результаты нашей работы вдохновят на новые исследования, посвященные древним животным».
Ранее международная команда ученых открыла пять новых видов змей, обитающих в Эквадоре и Перу, которые питаются улитками.
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