МАИ предложил отправлять спутники для тестирования отвердевающих материалов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Специалисты Московского авиационного института предложили запускать специальные малые спутники для отработки бескаркасных конструкций из отвердевающих материалов, которые в дальнейшем можно будет использовать при строительстве модулей космических станций, сообщил представитель научно-исследовательского центра «Аэротехника» МАИ Вадим Какурин.

"Создание малого космического аппарата с макетом надувной оболочки — это суть нашего предложения. Причем надо обратить внимание на то, что мы готовы разработать несколько предложений на разные технологические и финансовые возможности", — сказал он на круглом столе Международной ассоциации участников космического движения.

По словам Какурина, сейчас можно говорить о возможном запуске как сверхмалых аппаратов, которые смогут «взять с собой» лишь какой-то небольшой кусок материала и подтвердить его свойства в космическом пространстве, так и довольно крупных спутников.

"Это может быть вплоть до малого космического аппарата массой 80 килограмм — это значительный объект", — добавил Какурин.

Как рассказал РИА Новости ведущий конструктор отдела системного проектирования НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель, технологии отвердевающих материалов уже применяются, но пока в основном в строительстве. Например, таким способом удобно получать большие купольные конструкции.

"Адаптация их к условиям космоса позволит существенно увеличить все параметры, а особенно объем. Эта конструкция позволяет избежать внутреннего каркаса", — сказал Хмель.