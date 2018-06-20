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Китай и ООН непрерывно укрепляют сотрудничество в области освоения космоса — представитель ООН
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Китай и ООН непрерывно укрепляют сотрудничество в области освоения космоса — представитель ООН 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Вена, 20 июня /Синьхуа/ — Сотрудничество между Китаем и Управлением ООН по вопросам космического пространства непрерывно укрепляется. Об этом заявила во вторник глава управления Симонетта ди Пиппо.
Она отметила, что Китай не только добился больших успехов в освоении космоса, но и продемонстрировал свою приверженность международному сотрудничеству в области использования космического пространства в мирных целях.
КНР планирует открыть Китайскую космическую станцию всем государствам-членам ООН, дав им возможность проводить эксперименты на ее борту. Это, по словам С. ди Пиппо, станет новаторским проектом, который принесет странам мира конкретные выгоды в области развития космической науки и технологий.
В соответствии с соглашением между Управлением ООН по вопросам космического пространства и Китайской национальной космической администрацией, КНР предоставляет спутниковые снимки различным странам для борьбы со стихийными бедствиями, обеспечения готовности к ним и раннего предупреждения.
С. ди Пиппо заявила, что Декларация о намерениях по созданию информационного коридора в рамках «Пояса и пути», которая была подписана во вторник Китаем и Управлением ООН по вопросам космического пространства, выведет сотрудничество между ними на новый уровень и поспособствует распространению космических технологий в странах на пространстве «Пояса и пути». —0—
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