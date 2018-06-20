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В ДВФУ исследуют сигналы мозга дельфинов
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В ДВФУ исследуют сигналы мозга дельфинов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Новые акустические технологии для общения с морскими млекопитающими создают в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке, используя датчики, генераторы звуков и гидрофоны, сообщает вуз.
Для создания систем общения с животными ученые исследуют язык дельфинов, белух и ластоногих в Приморском океанариуме.
"Для считывания сигналов мы надеваем на дельфинов датчики в виде шапочки, которые не причиняют боли и вреда животным. Снятые с их мозга акустические сигналы довольно слабые (в диапазоне частот от 0,01 до 40 Герц), и нам нужно их расшифровать. Так мы сможем понять, как дельфины воспринимают команды, как происходит обратная связь с тренером… Эти новые подходы позволят нам создать систему биотехнических решений для общения с млекопитающими", — рассказал заведующий кафедрой приборостроения Инженерной школы ДВФУ профессор Владимир Короченцев.
Ученые изучают звуки животных с помощью гидрофонов для расшифровки сигналов и разработанного в вузе программного обеспечения, разрабатывают акустические передающие системы, чтобы тренер мог управлять поведением животных под водой, а также проводят эксперименты по общению с дельфинами с помощью акустических сигналов.
Исследование является частью масштабного проекта по морской биоакустике. Его целью является управление морскими биоресурсами с помощью акустических средств.
Ранее сообщалось, что в 2017 году ученые в Анадырском лимане на Чукотке воспроизвели белухам связные фрагменты сигналов, издаваемых их сородичами, и исследователям впервые удалось получить ответ от этих животных в дикой природе.
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