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Учёные бьют тревогу из-за массовой гибели птиц по всему миру
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Учёные бьют тревогу из-за массовой гибели птиц по всему миру 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Учёные и биологи фиксируют гибель огромного числа птиц по всему миру и это связано со многими проблемами нашей цивилизации. В последнее время участились случаи, когда целые стаи замертво падают на землю в разных точках мира. Причин может быть несколько, рассказывают учёные. От экологической составляющей нашей планеты до глобального потепления, которое влияет на природы и животных. Биологи изучали массовую гибель птиц, которая произошла около 4-х лет назад в Америке и тогда погибло около 500 тысяч пернатых, что шокировало биологов и учёных. Произошло это по причине нехватки еды в районе Тихого океана и связано это с глобальным потеплением. В своих исследованиях они сделали замеры воды и количество планктона, необходимо для птиц и пришли к выводам, что в будущем подобных катастроф будет значительно больше и климат нашей планеты стремительно меняется, что скажется на многих видах животных и птиц.
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