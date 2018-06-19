Большой адронный коллайдер будет остановлен для модернизации

Итак, теория полностью подтверждена экспериментом. Можно сказать, что суперколлайдер делал свое дело. А вот уйти ему никто не позволит. Теперь ученые намерены полностью нацелить ускоритель на поиск «новой физики», а точнее отклонений от Стандартной модели. О чем, кстати, давно мечтают многие физики. Дело в том, что есть ряд явлений, которые не вписываются в эту теорию. Каждое из таких наблюдений по отдельности может быть всего лишь случайным «выбросом», но взятые все вместе позволяют надеяться на «новую физику», например объяснить давно не дающую покоя физикам загадку Вселенной: почему в ней материя преобладает над антиматерией. Также ученые надеются изучить и недавно открытые экзотические частицы, состоящие из четырех или пяти кварков, известные как тетра— и пентакварки. Кроме того, физики попытаются «поймать» заряженные гипотетические частицы, из которых может состоять «темная материя», и наконец разобраться с этим еще одним феноменом Вселенной. Как известно, на ее долю приходится около 25 процентов массы Вселенной, на долю «темной энергии» — около 70 процентов, а масса видимой части — звезд, планет и т.д. — составляет всего около пяти процентов. Если удастся получить новые надежные подтвержденные экспериментами факты, выпадающие из Стандартной модели, есть шанс открыть «новую физику» и почти наверняка рассчитывать на Нобелевские премии.

Обновленный коллайдер будет искать ответы на многие загадки Вселенной

Этим и займется Большой адронный коллайдер, который в ближайшее время будет остановлен на двухлетнюю модернизацию. В итоге в 10 раз должно увеличиться число столкновений протонов, которые рождают множество самых разных частиц. По словам генерального директора ЦЕРН Фабиолы Джанотти, после модернизации ускоритель сможет за год собрать столько же данных, сколько собрал за весь период работы с 2008 года.