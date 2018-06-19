Чудовищные ураганы на Венере заставляют ее вращаться быстрее

Вторая по удалённости от Солнца планета славится своим экстремальным климатом. Из-за парникового эффекта температура на Венере достигает 477 градусов Цельсия, при этом атмосфера в 90 раз плотнее земной. В районе экватора бушует неутихающий шторм, когда скорость ветра достигает 300 километров в час.

Исследование показало, что ураганы разбиваются о высокогорные пики, при этом возникают стационарные волны длиной по 10 тысяч километров. Эти данные были получили еще в 2015 с помощью японского спутника Akatsuki и использовали для моделирования местной атмосферы. Астрофизики заметили, что атмосфера движется быстрее самой планеты и предположили, что это влияет на скорость вращения небесного тела. Об этом пишет журнал Nature Geoscience.