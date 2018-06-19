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Рогозин призвал к международному сотрудничеству в космосе без ограничений
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Рогозин призвал к международному сотрудничеству в космосе без ограничений 

360tv.ru 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
Как заметил в ходе международного симпозиума «ЮНИСПЕЙС +50» в Вене глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, число участников космической деятельности растет, космическое пространство становится средой новых вызовов, а перед мировым сообществом стоят масштабные задачи в освоении космоса. Решить новые задачи возможно, по мнению российского чиновника, только в условиях взаимовыгодного справедливого международного сотрудничества, процитировал Рогозина «Интерфакс».
«Мы исходим из того, что космос является идеальным пространством для сотрудничества, которое не должно искусственно ограничиваться какими-либо административными или политическими барьерами», — заявил Дмитрий Рогозин.
В этом ключе Рогозин предложил вспомнить программу «Союз-Апполон». «Многие из присутствующих здесь свидетели того, как геополитическая короста буквально таяла перед лицом неотвратимости совместного решения глобальных научно-технических задач, связанных с освоением космоса. Если мы были способны это сделать тогда, почему не можем это сделать сегодня? Можем и должны! Мы готовы пойти в этом сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы на такое сотрудничество пойти наши партнеры», — добавил глава «Роскосмоса».
По его словам, так называемый космический мусор все больше угрожает орбитальным группировкам и верхним ступеням ракет-носителей. Особенно на густонаселенной низкоорбитальной и геостационарной орбитах. Надо решать вопрос управления космическим движением, надежности и безопасности космических систем, разработки и использования природных космических ресурсов. Делать это надо сообща, вырабатывая по мере развития технологий современные международные правила игры, считает Рогозин.
В Роскосмосе тем временем озвучили время пуска космического грузовика «Прогресс» к Международной космической станции. Корабль стартует 10 июля в 00:51 по московскому времени с Байконура.
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