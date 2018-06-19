Рогозин призвал к международному сотрудничеству в космосе без ограничений

Как заметил в ходе международного симпозиума «ЮНИСПЕЙС +50» в Вене глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин , число участников космической деятельности растет, космическое пространство становится средой новых вызовов, а перед мировым сообществом стоят масштабные задачи в освоении космоса. Решить новые задачи возможно, по мнению российского чиновника, только в условиях взаимовыгодного справедливого международного сотрудничества, процитировал Рогозина «Интерфакс»

«Мы исходим из того, что космос является идеальным пространством для сотрудничества, которое не должно искусственно ограничиваться какими-либо административными или политическими барьерами», — заявил Дмитрий Рогозин.

В этом ключе Рогозин предложил вспомнить программу «Союз-Апполон». «Многие из присутствующих здесь свидетели того, как геополитическая короста буквально таяла перед лицом неотвратимости совместного решения глобальных научно-технических задач, связанных с освоением космоса. Если мы были способны это сделать тогда, почему не можем это сделать сегодня? Можем и должны! Мы готовы пойти в этом сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы на такое сотрудничество пойти наши партнеры», — добавил глава «Роскосмоса».

По его словам, так называемый космический мусор все больше угрожает орбитальным группировкам и верхним ступеням ракет-носителей. Особенно на густонаселенной низкоорбитальной и геостационарной орбитах. Надо решать вопрос управления космическим движением, надежности и безопасности космических систем, разработки и использования природных космических ресурсов. Делать это надо сообща, вырабатывая по мере развития технологий современные международные правила игры, считает Рогозин.