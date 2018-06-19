Что скрывается в центре галактики

В центре большинства галактик находятся черные дыры — в этом мнении сходятся практически все ученые. Чем больше вещества в галактике, тем массивнее черная дыра. Но как эта связь сохраняется на расстоянии в десятки и сотни тысяч световых лет?

В этом решили разобраться астрономы, когда направили телескопы комплекса ALMA на спиральную галактику M77. В ее центре — квазар, активное ядро галактики, разгоняясь оно дает мощное излучение.

Благодаря ALMA астрономам впервые удалось получить изображение газового кольцевого облака радиусом в 20 световых лет вокруг черной дыры в центре M77. Ученые также получили новые данные о составе и плотности вещества кольца. В его спектре излучения присутствуют линии циановодорода и катиона HCO+, которые излучают в микроволновом диапазоне только тогда, когда газ достаточно плотный. Примечательно, что кольцо в центре M77 в длину больше, чем в ширину. Ассиметричное строение — свидетельство того, что в прошлом галактика могла столкнуться с другой, меньшей по размеру.

«До сих пор мои коллеги могли только предполагать, что вокруг черных дыр существуют структуры из пыли и газа и что формой они напоминают бублики. Эта теория называлась «общей моделью активных ядер галактик». Однако размеры этих объектов очень малы по сравнению с расстояниями от Земли до других галактик, поэтому разглядеть один из них в деталях мы смогли только благодаря высокому разрешению ALMA», — говорит руководитель исследовательской группы Масатоши Иманиши (Masatoshi Imanishi) из Национальной астрономической обсерватории Японии . Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

Движение газа вокруг сверхмассивной черной дыры в центре галактики M77 Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)