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Что скрывается в центре галактики
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Что скрывается в центре галактики 

GEO 1 час назад
Фото: GEO
В центре большинства галактик находятся черные дыры — в этом мнении сходятся практически все ученые. Чем больше вещества в галактике, тем массивнее черная дыра. Но как эта связь сохраняется на расстоянии в десятки и сотни тысяч световых лет?
В этом решили разобраться астрономы, когда направили телескопы комплекса ALMA на спиральную галактику M77. В ее центре — квазар, активное ядро галактики, разгоняясь оно дает мощное излучение.
Благодаря ALMA астрономам впервые удалось получить изображение газового кольцевого облака радиусом в 20 световых лет вокруг черной дыры в центре M77. Ученые также получили новые данные о составе и плотности вещества кольца. В его спектре излучения присутствуют линии циановодорода и катиона HCO+, которые излучают в микроволновом диапазоне только тогда, когда газ достаточно плотный. Примечательно, что кольцо в центре M77 в длину больше, чем в ширину. Ассиметричное строение — свидетельство того, что в прошлом галактика могла столкнуться с другой, меньшей по размеру.
«До сих пор мои коллеги могли только предполагать, что вокруг черных дыр существуют структуры из пыли и газа и что формой они напоминают бублики. Эта теория называлась «общей моделью активных ядер галактик». Однако размеры этих объектов очень малы по сравнению с расстояниями от Земли до других галактик, поэтому разглядеть один из них в деталях мы смогли только благодаря высокому разрешению ALMA», — говорит руководитель исследовательской группы Масатоши Иманиши (Masatoshi Imanishi) из Национальной астрономической обсерватории Японии. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.
Движение газа вокруг сверхмассивной черной дыры в центре галактики M77  Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)
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