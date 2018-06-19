Ещё
Сибирские ученые настроят телескоп «Евклид» на поиск темной материи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сибирские ученые настроят телескоп «Евклид» на поиск темной материи 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Как сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», специалисты Института автоматики и электрометрии СО РАН (ИАиЭ) в сотрудничестве с немецкой компанией Dioptic облучили лазерным пучком компьютерно синтезированную голограмму. Таким образом, утверждают они, можно сравнить такую виртуальную модель (в данном случае линзу) с реальным объектом и определить отклонение его формы от расчетной с чувствительностью до нескольких нанометров.
— Этот метод широко используется в оптической промышленности для контроля изготавливаемых асферических линз и зеркал, — говорит старший научный сотрудник ИАиЭ кандидат технических наук Руслан Насыров.
Специалисты двух стран совместно разработали новые методы и технологии контроля сложных оптических систем с помощью голограмм. Один из них использован в Институте внеземной физики Общества Макса Планка для настройки ближнеинфракрасного спектрометра и фотометра (тепловизионной установки) космического телескопа «Евклид», рассчитанного на поиск темной материи. Планируемое время запуска телескопа — 2021 год.
— В голограмме был закодирован целый объектив, состоящий из четырех линз. С ее помощью в Институте внеземной физики удалось собрать нужную аппаратуру и установить все линзы на свои позиции с точностью до микрона, — говорит Руслан Насыров.
Как утверждают ученые, проблема поиска темной материи заключается в том, что она, в отличие от звезд, практически не излучает свет. Для ее обнаружения нужна сверхчувствительная оптическая система, которая смогла бы увидеть объекты с очень слабым излучением на огромном расстоянии.
Справка «РГ»
Миссия космической программы — исследование расширения Вселенной за последние 10 миллиардов лет. Предполагается, что телескоп «Евклид» поможет понять, почему расширение Вселенной ускоряется, а также какова природа источника, ответственного за это ускорение.
Российская Газета: последние новости
Почти три тысячи роботов из Перми отправят в США Описанная Дарвином корова с головой бульдога оказалась не мутантом Ученые Союзного государства создают материалы, меняющие их свойства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»140
Ситуация в Донбассе резко обострилась575
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян240
Война между США и Китаем ударила по рублю144
Пока вы спали: ЧП в небе над Россией102
Видео
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика
09:55
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
Компании
00:42
Умер известный украинский поэт
В мире Украина
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
04:00
Война между США и Китаем ударила по рублю
Рынки
01:24
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян
Личный счет
03:26
Ситуация в Донбассе резко обострилась
В мире
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
02:54
Пескова спросили о совещаниях Путина по пенсиям
Экономика Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение