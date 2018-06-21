Сегодня — День летнего солнцестояния

Сегодня, 21 июня, в 13.07 по московскому времени наступит летнее солнцестояние.

Солнцестояние — один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна.

Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) — в другом.

В день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе, описывая самую длинную дугу на небосводе.

В день летнего солнцестояния почти на всей территории Мурманской области солнце вообще не заходит за горизонт, и движется по небесной сфере на одной и той же высоте.

В течение нескольких соседних дней высота Солнца над горизонтом почти неизменна, отсюда название — солнцестояние. Затем светило начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике, напоминает ИСККРА.

Период между июньским солнцестоянием и сентябрьским равноденствием называют астрономическим летом, которое длится, как правило, в Северном полушарии с 21 июня по 23 сентября. В високосные годы эти даты сдвигаются на один день.

На Руси в древности в день летнего солнцестояния праздновали день Ивана Купалы.

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