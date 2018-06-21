Ещё
Сегодня — День летнего солнцестояния
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сегодня — День летнего солнцестояния 

Северпост 41 минуту назад
Сегодня, 21 июня, в 13.07 по московскому времени наступит летнее солнцестояние.
Солнцестояние — один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна.
Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) — в другом.
В день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе, описывая самую длинную дугу на небосводе.
В день летнего солнцестояния почти на всей территории Мурманской области солнце вообще не заходит за горизонт, и движется по небесной сфере на одной и той же высоте.
В течение нескольких соседних дней высота Солнца над горизонтом почти неизменна, отсюда название — солнцестояние. Затем светило начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике, напоминает ИСККРА.
Период между июньским солнцестоянием и сентябрьским равноденствием называют астрономическим летом, которое длится, как правило, в Северном полушарии с 21 июня по 23 сентября. В високосные годы эти даты сдвигаются на один день.
На Руси в древности в день летнего солнцестояния праздновали день Ивана Купалы.
Читайте также на СеверПост: Впервые за четыре года на Севморпути не растаял лед
Это неполный текст новости
Северпост: последние новости
Матвиенко сказала, что вопрос с пенсионной реформой решен Петицию «Против повышения пенсионного возраста» подписали 1 млн человек Росстат: Только в мае цены на бензин выросли на 18,7%
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массовое ДТП в центре Москвы: четверо погибших280
Раскрыты причины гибели российского ведущего в Колумбии32
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе2669
Россиянам пообещали дополнительные выходные112
Безработных отправят на досрочную пенсию29
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
00:59
Пока вы спали: Кикабидзе обвинили в неблагодарности
Общество
01:00
Миру грозит дефицит нефти
Экономика
02:40
Москвичам пообещали жару в четверг
Погода Новости Москвы
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение