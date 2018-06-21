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В России создали ткань для защиты жилых модулей МКС от пробоин
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В России создали ткань для защиты жилых модулей МКС от пробоин 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
В ракетно-космической корпорации «Энергия» создали специальное покрытие, которое защитит надувные модули МКС от попадания небольших метеороидов. (Напомним, что так называется «небесный камень», пока находится в космосе. Метеоритом он становится, достигнув поверхности Земли или другого крупного тела).
Сотрудник корпорации Леонид Бурылов рассказал о новой разработке 19 июня 2018 года на конференции в Москве. Технические детали пока не раскрываются, однако известны результаты испытаний. Покрытие выдерживает удар алюминиевого шарика диаметром 11,5 миллиметра, летящего со скоростью около 6,5 километра в секунду.
Напомним, что специалисты РКК «Энергия» разрабатывают надувной модуль для МКС, который можно будет использовать как складское помещение. Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора корпорации Владимира Солнцева, его можно будет пристыковать к станции уже в 2021 или 2022 году. Однако для этого требуются инвестиции в размере шести–семи миллиардов рублей.
Напомним, что «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) ранее писали о разработанном в России покрытии, которое защитит иллюминаторы МКС от космической пыли.
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