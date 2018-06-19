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В России разработали материал для защиты надувных модулей МКС от метеоритов
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В России разработали материал для защиты надувных модулей МКС от метеоритов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разработала материал для микрометеороидной защиты трансформируемых надувных модулей, сообщил сотрудник предприятия Леонид Бурылов.
Специалисты РКК «Энергия» провели испытания, которые подтвердили, что разработанные материалы выдерживают попадание алюминиевого шарика диаметром 11,5 мм на скорости порядка 6,5 километра в секунду. Об этом говорится в презентации, представленной Бурыловым, передает РИА «Новости».
Создание самого трансформируемого модуля для складских целей и введение его в состав МКС, по словам Бурылова, позволит увеличить складской объем российского сегмента на 20 кубометров.
«Энергия» занимается разработкой космического грузовозвращаемого корабля, который будет обеспечивать нужды новой орбитальной станции. Его планируется создать в 2022 году.
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