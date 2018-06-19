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Физики придумали модель оптоустройств
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Физики придумали модель оптоустройств 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российские физики предложили уникальную модель для разработки оптических устройств. Предполагается, что инновационные аппараты будут выполнены на основе метаматериалов, сообщает «Русская планета».
Предложенная математическая программа должна существенно ускорить проектирование устройств, в которых преобразуется оптическое излучение.
Причём разработанная модель подходит только для аппаратов, построенных с применением графена или метаматериалов, композиционных веществ, свойства которых обусловлены не столько характеристиками составляющих его элементов, сколько искусственно созданной периодической структурой.
Предполагается, что новая структура будет использоваться для создания сверхоперативных вычислительных машин.
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