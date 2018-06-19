Составные части ракет доставили по железной дороге
На станцию Ледяную у космодрома Восточный доставили две ракеты-носителя производства самарского РКЦ «Прогресс». Они прибыли сюда специальным железнодорожным составом. Это ракеты «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».
— Специалисты встретили состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей, транспортировали его на технический комплекс. После обмывки на техкомплексе составные части ракет будут транспортированы на склад блоков. Там контейнеры вскроют, ступени ракет перегрузят на тележки и переведут в режим хранения, — рассказали в «Роскосмосе».
Состав транспортировали на технический комплекс
Старты ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российским спутником «Метеор-М» и ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «Канопус-В» №5 и №6 предварительно намечены на декабрь 2018 года. Это будут соответственно четвертый и пятый пуски с нового российского космодрома.
Самарские ракеты широко используются в покорении космоса. Например, 29 марта самарский «Союз» взлетел с Плесецка. В начале июня ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с Байконура и вывела на орбиту корабль с космонавтами. А недавно стало известно, что РКЦ «Прогресс» к 2022 году разработает новое поколение ракет-носителей «Союз-5».