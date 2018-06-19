Эксперт оценил перспективы развития новых ракет-носителей

Иван Моисеев. Разработка новых ракет-носителей ни в России , ни в других странах сейчас не требуется, так как до 2030-х годов не планируется запускать большое количество крупных спутников, считает научный руководитель Института космической политики

Ранее гендиректор " S7 Космические транспортные системы" рассказал в интервью газете "Ведомости" , что компания планирует возобновить производство ракетных двигателей НК-33 и НК-43 для использования в составе ракеты "Союз-5SL".

"Проблема основная в том, что у нас нет полезных нагрузок для тех ракет, которые планируется делать. Все прогнозы стоят на уровне 30-40 серьезных спутников до 2030-х годов. И на эти 30 спутников, а это мировой уровень, у нас есть и SpaceX, и наш "Протон" и наш "Союз", и все необходимые ракеты", — сказал РИА Новости Моисеев.

При этом, по его словам, двигатели НК технически близки к двигателям РД-171МВ, которые сейчас планируется использовать для разрабатываемой ракеты "Союз-5". Возможно, по отдельным параметрам именно они оказались более привлекательны для той версии ракеты, которую собирается использовать S7, считает он.

"РД разрабатывались позже, и более эффективны, но здесь всегда нужно смотреть соотношение тяги двигателя с его стоимостью. И вот здесь простор есть. Когда детально разбираешься, может оказаться, где-то хорош этот двигатель, а где-то другой", — добавил эксперт.

Двигатели НК-33 и НК-43 — это модернизированные двигатели от советской сверхтяжёлой лунной ракеты Н-1. В настоящее время они используются в составе первый ступени лёгкой ракеты "Союз-2.1в". Двигатели были созданы, а теперь хранятся на ПАО "Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию ).