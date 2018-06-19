Ученые нашли в Мьянме древнюю лягушку

Мьянме группа китайских и американских ученых во время раскопок нашла новый вид земноводных под названием Electrorana limoae. Был обнаружен янтарь, в котором застыла лягушка, поедающая жука.

Ученые смогли идентифицировать череп с зубами, передние лапки, фрагмент позвоночника и задней лапы земноводного. Затем они смогли установить возраст земноводного: лягушка жила примерно 100 миллионов лет назад.

Таким образом, животное обитало в меловом периоде. Местом обитания ее были влажные тропики, пишет сайт « Комсомольской правды ».

Новости по теме: Ученые нашли в янтаре невезучего клеща