Ещё
Останки лягушки возрастом 99 млн лет нашли в янтаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Останки лягушки возрастом 99 млн лет нашли в янтаре 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: N+1
Исследователи нашли в янтаре лягушку и неизвестного жука, которого она пыталась съесть. Возраст обоих насчитывает более 99 миллионов лет, сообщил журнал Scientific Reports.
Эта находка является доказательством существования лягушек во влажных тропических лесах во время мелового периода.
Считается, что лягушки появились около 200 миллионов лет назад. Тем не менее существует мало прямых доказательств этого ввиду отсутствия их окаменелостей. На основе обнаруженных останков ученые получили доказательства того, что эти земноводные населяли дождевые леса 100 миллионов лет назад.
Новый вид, обнаруженный в Мьянме, получил название Electrorana limoae. Возраст находки определили благодаря датированию циркона, содержавшегося в породах, где обнаружили янтарь (98,8 ± 0,6 миллиона лет). Земноводное сохранилось частично: от него остался только череп с зубами, передние лапы, часть позвоночника и задней лапы.
По компьютерной томографии ученые определили, что древние лягушки мало чем отличались от современных. Однако этих останков оказалось недостаточно для того, чтобы определить их образ жизни и внутреннее строение. В будущем исследователи надеются найти более полезные для изучения ископаемые.
Китайские ученые извлекли ДНК из останков панды, которая жила 22 тысячи лет назад, в эпоху последнего оледенения. Проанализировав материал, исследователи нашли неизвестный современной науке вид этого животного. По их мнению, панда обитала на юге Китая.
360tv.ru: последние новости
США заказали роботов из Перми Появилось первое видео вращающегося астероида Рюгю «Голубцы рыбные в томатном соусе»: космонавтам на МКС доставят рыбное меню
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ситуация в Донбассе резко обострилась348
Пока вы спали: ЧП в небе над Россией97
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию333
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян42
Американцы потеряли ядерное оружие в Калининграде45
Видео
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
04:00
Война между США и Китаем ударила по рублю
Рынки
01:24
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян
Личный счет
03:26
Ситуация в Донбассе резко обострилась
В мире
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
02:54
Пескова спросили о совещаниях Путина по пенсиям
Экономика
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
00:38
Супруга Кобзона рассказала о состоянии певца
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение