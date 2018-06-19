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Названо минимальное число землян для заселения другой Солнечной системы
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Названо минимальное число землян для заселения другой Солнечной системы 

360tv.ru 1 час назад
Порядка 98 человек потребуется для создания человеческой колонии в другой Солнечной системе, подсчитали ученые ученые из Страсбургского университета во Франции. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Правда, для того, чтобы добраться туда, понадобится 6300 лет и несколько поколений переселенцев. Речь идет о ближайшем звездном соседе Земли после Солнца — звезде Проксима Центавра, которая является наиболее перспективным кандидатом из всех инопланетных миров, способным поддерживать жизнь.
Звезда стала предметом многочисленных исследований с момента открытия пять лет назад. Для того, чтобы попасть туда, нужен космический корабль, способный развивать скорость, в разы превосходящую ныне существующие, считают ученые. И даже в этом случае путешествие в космос займет тысячи лет.
Кроме того, на протяжении всего путешествия необходимо поддерживать жизнь экипажа космического судна. Это, в свою очередь, предполагает не только смерть и размножение, но и бесплодие, инбридинг, внезапную смерть, несчастные случаи или случайные катастрофы.
Словом, если все факторы будут успешно соблюдены, земляне смогут основать поселение на Проксима Центавре.
Российское посольство в Лондоне пошутило над запуском космического корабля «Союз‐2.1б», сравнив его полет с НЛО, который решил посетить ЧМ‐2018. Ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома «Плесецк» 17 июня в 00:46 по Москве.
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