Названо минимальное число землян для заселения другой Солнечной системы

Порядка 98 человек потребуется для создания человеческой колонии в другой Солнечной системе, подсчитали ученые ученые из Страсбургского университета во Франции. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Правда, для того, чтобы добраться туда, понадобится 6300 лет и несколько поколений переселенцев. Речь идет о ближайшем звездном соседе Земли после Солнца — звезде Проксима Центавра, которая является наиболее перспективным кандидатом из всех инопланетных миров, способным поддерживать жизнь.

Звезда стала предметом многочисленных исследований с момента открытия пять лет назад. Для того, чтобы попасть туда, нужен космический корабль, способный развивать скорость, в разы превосходящую ныне существующие, считают ученые. И даже в этом случае путешествие в космос займет тысячи лет.

Кроме того, на протяжении всего путешествия необходимо поддерживать жизнь экипажа космического судна. Это, в свою очередь, предполагает не только смерть и размножение, но и бесплодие, инбридинг, внезапную смерть, несчастные случаи или случайные катастрофы.

Словом, если все факторы будут успешно соблюдены, земляне смогут основать поселение на Проксима Центавре.