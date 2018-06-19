Ученые нашли способ воскресить динозавров

История парка Юрского периода вполне может стать реальностью еще в нашем веке. Ученые из Бертфорда опубликовали исследование, где обещают действительно воскресить динозавров!

Древних ящеров предполагают вернуть ровно тем способом, что показан в фильме. Раньше считалось — найти в янтаре комара с кровью динозавров нереально, но в прошлом месяце такая находка действительно была сделана.

Правда, речь идет не о янтаре, который просто не способен сохранить генетическую структуру существ, живших миллионы лет назад. Ученым посчастливилось обнаружить комара в озерных отложениях: в его желудке действительно сохранились остатки порфирины гемоглобина.

Для возрождения древних ящеров могут использовать части ДНК птиц и современных нам млекопитающих. Кто знает, может лет через двадцать в зоопарках и в самом деле будут жить самые настоящие тиранозавры.