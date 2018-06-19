Угарный газ отступает из Евразии

Российские и китайские ученые исследовали содержание угарного газа в атмосфере над сильно урбанизированными и мало освоенными областями Евразии. В статье, опубликованной журналом Advances in Atmospheric Sciences, они указывают на заметную тенденцию к снижению количества этого токсичного загрязнителя воздуха.

Бесцветный, лишенный запаха угарный газ (монооксид углерода, СО) чрезвычайно токсичен. В естественных условиях он долго не существует, быстро окисляясь до углекислого газа, однако в атмосферу постоянно поступают новые молекулы. Их примерно в равных количествах создают природные источники (анаэробное дыхание микроорганизмов и пожары) и антропогенные (выхлопы автомобилей). Содержание угарного газа в воздухе непостоянно и неравномерно, оно зависит от ряда локальных условий и тщательно отслеживается специалистами.

Николай Еланский и его коллеги из Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН и СПбГУ совместно с учеными из Китая дали новую оценку количества СО в природных и городских условиях. Авторы использовали результаты измерений, проведенных в Москве , Пекине, Звенигороде и в Красноярском крае , сделанных между 1998 и 2014 годами. Были учтены также данные спектроскопических наблюдений со спутников.