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Угарный газ отступает из Евразии
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Угарный газ отступает из Евразии 

Чердак 59 минут назад
Фото: Чердак
Российские и китайские ученые исследовали содержание угарного газа в атмосфере над сильно урбанизированными и мало освоенными областями Евразии. В статье, опубликованной журналом Advances in Atmospheric Sciences, они указывают на заметную тенденцию к снижению количества этого токсичного загрязнителя воздуха.
Бесцветный, лишенный запаха угарный газ (монооксид углерода, СО) чрезвычайно токсичен. В естественных условиях он долго не существует, быстро окисляясь до углекислого газа, однако в атмосферу постоянно поступают новые молекулы. Их примерно в равных количествах создают природные источники (анаэробное дыхание микроорганизмов и пожары) и антропогенные (выхлопы автомобилей). Содержание угарного газа в воздухе непостоянно и неравномерно, оно зависит от ряда локальных условий и тщательно отслеживается специалистами.
Николай Еланский и его коллеги из Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН и СПбГУ совместно с учеными из Китая дали новую оценку количества СО в природных и городских условиях. Авторы использовали результаты измерений, проведенных в Москве, Пекине, Звенигороде и в Красноярском крае, сделанных между 1998 и 2014 годами. Были учтены также данные спектроскопических наблюдений со спутников.
Ученые указывают на тренд к снижению содержания СО в больших городах: в Пекине за указанный период падение составило около 1,14 процентов в год, в Москве — 3,73 процента. Уменьшение количества угарного газа в воздухе происходит и в менее освоенных регионах (Звенигород, Петергоф, Зотино), хотя и не столь значительное — в пределах 0,9—1,7 процента за год. На эту тенденцию указали и спутниковые наблюдения. При этом авторы работы отмечают, что в сильно загрязненных местностях космические аппараты дают заниженные в 1,5−2,8 раза результаты, и лишь на достаточно большой высоте (более 500 м) данные наземных и орбитальных инструментов начинают коррелировать между собой. Эту особенность, видимо, придется учитывать при будущих исследованиях атмосферы.
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