На Дальний Восток доставили сразу две ракеты-носителя 

На космодром Восточный по железной дороге прибыли составы с разобранными ракетами-носителями «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
— На станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей (РН). Специалисты Роскосмоса встретили состав, после чего он был транспортирован на технический комплекс, — говорится в сообщении пресс-службы космического ведомства. — После обмывки на техническом комплексе составные части ракет-носителей будут транспортированы через тепловой тамбур в склад-блоков. Затем контейнеры будут вскрыты и ступени ракет перегружены на тележки, где будут переведены в режим хранения.
Пуски прибывших на Дальний Восток «Союзов» предварительно запланированы на декабрь этого года. Ракеты доставят на орбиты российский спутник «Метеор-М» и космический аппарат «Канопус-В». В феврале этого года с Восточного был успешно осуществлён третий по счёту старт. Он планировался на 22 декабря прошлого года. Однако из-за неудачного второго пуска «Союза-2.1а» 28 ноября 2017 года, его перенесли на более поздний срок. Тогда из-за ошибок в программном обеспечении разгонного блока «Фрегат» космический аппарат «Метеор-М» и 18 малых спутников не достигли орбиты и сгорели в верхних слоях атмосферы. Проблемы были и во время первого старта ракеты-носителя с Восточного в апреле 2016 года, на котором лично присутствовал Президент России Владимир Путин. Запустить в космос её удалось только со второй попытки, после исправления работы автоматики на стартовом столе.