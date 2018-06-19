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Китайские ученые секвенировали геном панды, жившей 22 тыс. лет назад
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Китайские ученые секвенировали геном панды, жившей 22 тыс. лет назад 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Пекин, 19 июня /Синьхуа/ — Ученые из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Академии наук Китая секвенировали полный митохондриальный геном, выделенный из окаменелых останков большой панды, жившей 22 тыс. лет назад. На сегодняшний день это самые древние останки панды, в отношении которых было проведено подобное исследование.
Окаменелые останки этой панды были обнаружены в 2014 году в пещере Цычжуто уезда Лэе Гуанси-Чжуанского АР на юге Китая. В условиях жаркого и влажного климата Южного Китая сохранить древнюю ДНК сложно, но ученые прибегли к методу генетического трэппинга /"генных ловушек"/ и смогли извлечь из костей небольшое количество генетического материала.
Ученые сравнили митохондриальную ДНК, выделенную из окаменелостей этой панды, с мДНК 138 современных панд и 31 древней панды и обнаружили, что панда из пещеры Цычжуто наиболее генетически близка к ныне живущим бамбуковым медведям.
Вместе с тем исследование также показало, что популяция, к которой относилась эта древняя панда, все же отличается от современных панд. По оценкам ученых, примерно 227-144 тыс. лет назад генетические линии этой популяции и предков современных панд разошлись.
В дальнейшем ученые намерены с помощью генетического трэппинга получить еще больше генетического материала из окаменелых останков панды для анализа, чтобы еще более точно проследить эволюцию данного вида.
Результаты работы китайских ученых были опубликованы на сайте американского научного журнала Current Biology. -0-
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