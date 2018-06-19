Датские ученые исследуют 3 тыс. скелетов для изучения эволюции неврологических заболеваний

ОСЛО, 19 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко /. Больше 3 тыс. скелетов из антропологической коллекции Копенгагенского университета будут использованы в новом датском исследовании, авторы которого хотят установить природу многих неврологических нарушений. Научный проект, на который выделено 60 млн крон ($9,3 млн), позволит установить, насколько распространены были в древности болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также обусловленные наследственностью психические расстройства, например, шизофрения.

ДНК из прошлого

Как сообщает информагентство Ritzaus Bureau, Копенгагенский университет и датский Фонд Лундбека, финансирующий исследование, совместно учредят научный центр, на базе которого будет реализован проект, рассчитанный на пять — шесть лет. Человеческие останки из университетской коллекции, охватывающей период с мезолита до XVII века н.э., будут использованы для выделения и анализа ДНК их обладателей. Ученые надеются понять, как часто у людей, живших в прошлом на территории полуострова Ютландия, встречались гены, которые современная наука связывает с теми или иными неврологическими и психическими нарушениями.

Проводившиеся ранее исследования в сфере эволюционной биологии указывают на то, что генетические изменения, закрепившиеся в ходе естественного отбора у представителей нашего вида десятки тысяч лет назад, обусловили как исключительный по меркам животного мира уровень интеллекта homo sapiens, так и склонность людей к развитию опасных болезней. Датские ученые попытаются понять, действительно ли неврологические нарушения являются одной из древнейших болезней вида, или же это относительно недавнее эволюционное явление. По словам участников проекта, им предстоит проанализировать данные за тысячу лет, чтобы выяснить, насколько в этом аспекте древние датчане отличались от современных генетически.

Ведущий профессор

"Я надеюсь, что мы сможем лучше понять, почему такие болезни и нарушения встречаются в наши дни", — заявил Ritzaus Bureau Эске Виллерслев, который будет руководить учрежденным Фондом Лундбека Центром эволюции болезней.

Профессор Копенгагенского университета, специализирующийся на эволюционной биологии и молекулярной антропологии, известен благодаря своим работам в сфере исследования древних генетических образцов. Им была разработана методика выделения ДНК людей, живших десятки тысяч лет назад, из грунта даже в отсутствие ископаемых останков. С ее помощью выделили и начали изучать ДНК обитателей древнейших стоянок первобытных людей в Бельгии Испании , Франции, Хорватии , а также России , где датский биолог бывал в экспедициях в 1990-х годах, когда начинал научную карьеру.