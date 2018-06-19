Ученые нашли самое старое животное на земле: этой полярной акуле уже 512 лет

Ученые поймали в Северной Атлантике акулу, родившуюся, по некоторым оценкам, в 1505 году. Определив возраст рыбы с помощью радиоуглеродного анализа, они объявили, что эта «старушка» может являться абсолютным рекордсменом по продолжительности жизни среди позвоночных.

Эта акула относится к виду гренландских, или полярных, акул, которые растут всю жизнь, прибавляя приблизительно 1 см в год. Тот факт, что некоторые из них достигают размеров более пяти метров, говорит об огромной продолжительности жизни этих рыб. Но проверить это удалось только сейчас.

Возраст акул научились определять с помощью радиоуглеродного датирования. Ученые провели радиоуглеродный анализ ядра хрусталика глаз акул.

Морской биолог Юлиус Нильсен из Копенгагенского университета обнаружил, что 5,4-метровая гренландская акула, которую его команда изучала, была по крайней мере на 272 года старше, чем предполагалось. Ей уже больше 512 лет.

Животное нашли несколько месяцев назад. Потенциальный возраст акулы был установлен в исследовании Арктического университета Норвегии , опубликованном в журнале Science. Акула могла родиться в 1505 году, то есть она старше Шекспира. Ученые проверяют 28 других акул этого вида, все они тоже могут быть долгожительницами.

Эти массивные медлительные хищники обитают в холодных водах Северного Ледовитого океана и в северной части Атлантического. Достигают половой зрелости они в «нежном возрасте» 150 лет.

Ученые приписывают долголетие этого вида акул очень вялому обмену веществ, а также низкой температуре окружающей среды. Недавние исследования показали, что холодные среды могут помочь замедлить старение, и эти многовековые акулы, безусловно, являются тому подтверждением.

Для этих замечательных существ долголетие может стоить дорого: этот вид часто страдает от червячных паразитов, которые заводятся в глазах.

Акулий паразит Ommatokoita elongata

Нападения на людей, приписываемые гренландским полярным акулам, крайне редки. Они обитают в холодных водах, где практически невозможно встретиться с человеком. Однако зафиксирован случай, когда в заливе Святого Лаврентия гренландская полярная акула следовала за судном. Другая акула преследовала группу дайверов и вынудила их подняться на поверхность воды.

Некоторые рыбаки считают, что гренландские полярные акулы портят снасти и истребляют рыбу, и расценивают их как вредителей. Поэтому при поимке они отрубают акулам хвостовой плавник и выбрасывают их за борт. Будучи пойманными, гренландские полярные акулы практически не оказывают сопротивления.

Эти арктические долгожители являются своего рода «капсулами времени», и их изучение может позволить разобраться в степени воздействия человеческой цивилизации на океаны.