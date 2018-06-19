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На космодром Восточный доставили блоки ракет «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б»
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На космодром Восточный доставили блоки ракет «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» 

ТАСС 12 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 19 июня. Железнодорожный состав с блоками и обтекателями ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» прибыл на космодром Восточный в Амурской области, сообщается на сайте Роскосмоса.
"18 июня на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей (РН) «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Специалисты Роскосмоса встретили состав, после чего он был транспортирован на технический комплекс", — говорится в сообщении.
После обмывки на техническом комплексе составные части ракет-носителей будут переведены в режим хранения.
По данным Роскосмоса, старты ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российским спутником «Метеор-М» №2-2 и ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «Канопус-В» №5 и №6 предварительно намечены на декабрь 2018 года. Это будут четвертый и пятый пуски с нового российского космодрома.
Третий по счету пуск с космодрома Восточный состоялся 1 февраля 2018 года. Тогда была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №3 и №4.
Космодром Восточный — первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.
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