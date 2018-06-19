На космодром Восточный доставили блоки ракет «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б»

ТАСС , 19 июня. Железнодорожный состав с блоками и обтекателями ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» прибыл на космодром Восточный в Амурской области , сообщается на сайте Роскосмоса.

"18 июня на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей (РН) «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Специалисты Роскосмоса встретили состав, после чего он был транспортирован на технический комплекс", — говорится в сообщении.

После обмывки на техническом комплексе составные части ракет-носителей будут переведены в режим хранения.

По данным Роскосмоса, старты ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российским спутником «Метеор-М» №2-2 и ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «Канопус-В» №5 и №6 предварительно намечены на декабрь 2018 года. Это будут четвертый и пятый пуски с нового российского космодрома.

Третий по счету пуск с космодрома Восточный состоялся 1 февраля 2018 года. Тогда была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №3 и №4.