«Расчет на будущее» — эксперт прокомментировал создание ВКС в США

Академик Российской Академии Космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Железняков прокомментировал Пятому канал идею американского президента создать в США новый вид вооруженных сил США — военно-космические силы.

Ученый отметил, что создание ударных космических сил предполагает американская военная доктрина. В частности, в ней говорится о возможности ведения боевых действий в космосе, а не только использование космических средств для помощи военным на земле.

— Пока нет никаких средств для ведения таких боевых действий. Это больше теория в расчете на будущее из-за опасений, что подобные средства появятся у других стран, — заключил Железняков.

Академик добавил, что можно говорить о сроках создания штабных структур ВКС в США, а вот развертывание военно-космических сил — это дело не одного и не двух лет.

Говоря об американской лунной программе, Железняков пояснил, что как таковой этой программы у США, как и у России , нет, но имеются конкретные шаги. О том, что в ближайшие десятилетия Штаты могут вернуться на Луну, свидетельствуют: создание сверхтяжелой ракеты SLS, посадочного модуля, космический корабль для межпланетных полетов Оreon, а также окололунной станции Deep Space gate.