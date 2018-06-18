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«Расчет на будущее» — эксперт прокомментировал создание ВКС в США
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«Расчет на будущее» — эксперт прокомментировал создание ВКС в США 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Академик Российской Академии Космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Железняков прокомментировал Пятому канал идею американского президента создать в США новый вид вооруженных сил США — военно-космические силы.
Ученый отметил, что создание ударных космических сил предполагает американская военная доктрина. В частности, в ней говорится о возможности ведения боевых действий в космосе, а не только использование космических средств для помощи военным на земле.
— Пока нет никаких средств для ведения таких боевых действий. Это больше теория в расчете на будущее из-за опасений, что подобные средства появятся у других стран, — заключил Железняков.
Академик добавил, что можно говорить о сроках создания штабных структур ВКС в США, а вот развертывание военно-космических сил — это дело не одного и не двух лет.
Говоря об американской лунной программе, Железняков пояснил, что как таковой этой программы у США, как и у России, нет, но имеются конкретные шаги. О том, что в ближайшие десятилетия Штаты могут вернуться на Луну, свидетельствуют: создание сверхтяжелой ракеты SLS, посадочного модуля, космический корабль для межпланетных полетов Оreon, а также окололунной станции Deep Space gate.
Ранее Пятый канал рассказывал о поручении Дональда Трампа создать военно-космические войска, как шестой вид вооруженных сил США.
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