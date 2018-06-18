СМИ сообщили о переносе пуска «Протона» на 2019 год

Запланированный на конец 2018 года запуск ракеты‐носителя «Протон» с коммерческими телекоммуникационными спутниками связи Еutelsat 5 West B и Mev‐1 перенесен на начало 2019 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой источник на космодроме.

В соответствии с договоренностями между Россией Казахстаном , ракета «Протон» будет эксплуатироваться до 2025 года. На коммерческом рынке один пуск ракеты-носителя этого класса стоит от 60 до 65 миллионов долларов. Примерно столько стоят пусковые услуги при запуске ракеты Falcon 9 от компании SpaceX

Последний раз ракета-носитель «Протон‐М» вывела на орбиту китайский телекоммуникационный спутник AsiaSat‐9 в конце сентября 2017 года.