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СМИ сообщили о переносе пуска «Протона» на 2019 год
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СМИ сообщили о переносе пуска «Протона» на 2019 год 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Запланированный на конец 2018 года запуск ракеты‐носителя «Протон» с коммерческими телекоммуникационными спутниками связи Еutelsat 5 West B и Mev‐1 перенесен на начало 2019 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой источник на космодроме.
В соответствии с договоренностями между Россией и Казахстаном, ракета «Протон» будет эксплуатироваться до 2025 года. На коммерческом рынке один пуск ракеты-носителя этого класса стоит от 60 до 65 миллионов долларов. Примерно столько стоят пусковые услуги при запуске ракеты Falcon 9 от компании SpaceX.
Последний раз ракета-носитель «Протон‐М» вывела на орбиту китайский телекоммуникационный спутник AsiaSat‐9 в конце сентября 2017 года.
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