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Аппарат NASA сделал селфи на фоне бушующей бури
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Аппарат NASA сделал селфи на фоне бушующей бури 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
NASA продолжает успешно эксплуатировать на Марсе уникальный аппарат под названием Curiosity. Робот способен вести съемку в режиме 360 градусов. Недавно он сделал фотоснимок на фоне бушующей бури, сообщается на сайте организации.
Источник фото: NASA
Пыльная буря считается обычным явлением для Марса. Штормы происходят во все времена года. На снимке показан масштаб разгула стихии, которая охватила более четверти поверхности Красной планеты.
В последний раз такое «стихийное бедствие» ученые фиксировали в 2007 году. Ураганы могут продолжаться несколько недель, а в редких случаях — даже месяцы.
Ранее исследователи предупредили, что Марс максимально приблизится к Земле впервые за 15 лет. Необычное явление получило название «перигелическая оппозиция». В этом году Марс ярче всего будет сиять на небе 31 июля.
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