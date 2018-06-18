Аппарат NASA сделал селфи на фоне бушующей бури

NASA продолжает успешно эксплуатировать на Марсе уникальный аппарат под названием Curiosity. Робот способен вести съемку в режиме 360 градусов. Недавно он сделал фотоснимок на фоне бушующей бури, сообщается на сайте организации.

Источник фото: NASA

Пыльная буря считается обычным явлением для Марса. Штормы происходят во все времена года. На снимке показан масштаб разгула стихии, которая охватила более четверти поверхности Красной планеты.

В последний раз такое «стихийное бедствие» ученые фиксировали в 2007 году. Ураганы могут продолжаться несколько недель, а в редких случаях — даже месяцы.

Ранее исследователи предупредили, что Марс максимально приблизится к Земле впервые за 15 лет. Необычное явление получило название «перигелическая оппозиция». В этом году Марс ярче всего будет сиять на небе 31 июля.