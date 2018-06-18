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Ученые Союзного государства создают материалы, меняющие их свойства
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Ученые Союзного государства создают материалы, меняющие их свойства 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Научный и индустриальный прорыв в микроэлектронике и в авиационных отраслях следует ожидать в ближайшей перспективе, судя по творческому содружеству исследователей Союзного государства. Белорусские и российские ученые уже реализуют проект по созданию материалов, меняющих свойства. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Уральского федерального университета.
Проект будет способствовать созданию уникальных чипов, а также деталей для самолетов. От успеха данных исследований, пояснили в пресс-службе, напрямую зависит прочность и проводимость материалов. Цель ученых — разработка особых сплавов алюминия с кремнием, дополнительно легированных железом, магнием и другими элементами, с однородным распределением нано— (ультра-) дисперсных фаз.
Идут работы по установлению механизмов затвердевания при различных скоростях охлаждения расплава, комплексные исследования структурно-фазового состояния, механических и термических свойств сплавов. Также важно определить условия синтеза для создания сплавов с наилучшими техническими характеристиками.
Российские ученые получили грант на реализацию проекта от Российского фонда фундаментальных исследований. Белорусская группа исследователей будет финансироваться республиканским фондом фундаментальных исследований. Но эффект от полученных результатов будет единым для индустрии всего Союзного государства.
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