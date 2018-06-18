Ещё
Ученые из России и Швейцарии разрабатывают лазерный способ запуска спутника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые из России и Швейцарии разрабатывают лазерный способ запуска спутника 

РИА Новости 25 минут назад
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская компания «Галактика» совместно с коллегами из швейцарского университета Dltech прорабатывают концепцию запуска спутников на орбиту с помощью лазерной «пушки», рассказал РИА Новости технический директор группы компаний «Галактика» Александр Ильин.
Аналогичный проект Lightcraft начал разрабатываться в США с 1970-х годов. Принцип работы основан на передачи энергии лазерным излучением на специальный аппарат, выводящий полезную нагрузку в космос. Луч превращает в плазму воздух перед космическим аппаратом, а тот за счет сверхпроводящих магнитов выталкивает воздух вниз. В рамках проведенных в 1990-2000-х годах экспериментов удалось поднять цель на высоту 30, а затем 70 метров.
"Принцип работы носителя основан на передачи энергии лазерным излучением. Часть лазерного пучка с помощью оптического канала перенаправляется вперед и ионизирует поток воздуха перед аппаратом. Ионизированный поток направляется сверхпроводящим магнитом в противоположную движению сторону", — рассказал Ильин.
В качестве лазерной «пушки» планируется использовать создающийся в Швейцарии в институте Dltech (Ивердон-ле-Бен) лазер мощностью 300 киловатт. Однако для выведения 100 килограмм полезной нагрузки потребуется лазер мощностью 40 мегаватт, который также уже разрабатывается специалистами института. «Команда института провела расчеты параметров лазера мощностью 40 мегаватт», — рассказал Ильин.
По мнению разработчиков, создание такой системы позволит сократить расходы на выведение груза в 10-100 раз до 500 долларов США за один килограмм, а компания-первопроходец сможет завоевать до 95% рынка пусковых услуг.
Согласно расчетам «Галактики», проект может быть реализован в течение пяти лет, после чего перейти на этап коммерческого использования. Общая стоимость проекта оценивается в 107 миллионов долларов.
Последние новости
"Это к войне": куда исчезли российские миллиарды В Минтруде рассказали, кого затронет повышение пенсий в 2019 году Почему Европа вынуждена снять арест с активов "Газпрома"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Россией нависла трудовая угроза114
«Кто-то подставил Путина»89
Россиянам пообещали небывалый рост пенсий248
Основатель московского банка умер в тюрьме23
Тяжелобольной Билан обратился к народу147
Видео
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
10:33
Скажи потоку Nein: Киев призывает Берлин в союзники
Экономика В мире
01:38
Питон-гигант чуть не задушил мужчину
Происшествия
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
00:29
Жадные чайки атаковали машину
Общество
05:22
Киев решил перейти к «деоккупации» Крыма
Украина В мире
01:26
Пьяный пассажир подрался в самолете и пожалел
Происшествия
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение